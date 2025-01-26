26 января 2025

26 января 2025 09:13

Врач назвала вескую причину отказаться от сна на животе

Нефролог Дарья Садовская опубликовала в соцсетях видео, в котором посоветовала отказаться от сна на животе. Вескую причину не делать это она назвала изданию Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Садовская объяснила, что сон на животе, особенно с подтянутой к груди коленкой, вредит здоровью, поскольку в такой позе шея перенапрягается из-за того, что голова длительное время повернута в сторону. Также в такой позиции существенно увеличивается давление на позвоночник. "Подтягивание одной ноги к груди заставляет таз вращаться, скручивая поясницу, что может привести к смещению позвонков. Со временем это вызовет боли в спине, сдавливание нервов или скованность. Кроме того, во время сна на животе глубокое дыхание затруднено", - предупредила врач.

Максимально комфортной позой для сна нефролог назвала позу лежа на спине - в ней голова, шея и позвоночник находятся в нейтральном положении и риск появления проблем со здоровьем минимальный. Также, по ее словам, сон на спине помогает избежать появления морщин.

Сон на боку с рукой под подушкой нефролог тоже назвала полезным. "Чтобы поддерживать правильное положение позвоночника, между коленями разместите поддерживающую подушку. Также в этом положении люди меньше храпят, так как дыхательные пути остаются открытыми", - добавила врач.


Просмотров: 88

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 1 940
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 9 806
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 8 693
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 12 627
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 12 213
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 11 136
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 7 803
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 8 371
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 9 217
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 7 810
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков