Врач назвала вескую причину отказаться от сна на животе

Нефролог Дарья Садовская опубликовала в соцсетях видео, в котором посоветовала отказаться от сна на животе. Вескую причину не делать это она назвала изданию Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Садовская объяснила, что сон на животе, особенно с подтянутой к груди коленкой, вредит здоровью, поскольку в такой позе шея перенапрягается из-за того, что голова длительное время повернута в сторону. Также в такой позиции существенно увеличивается давление на позвоночник. "Подтягивание одной ноги к груди заставляет таз вращаться, скручивая поясницу, что может привести к смещению позвонков. Со временем это вызовет боли в спине, сдавливание нервов или скованность. Кроме того, во время сна на животе глубокое дыхание затруднено", - предупредила врач.

Максимально комфортной позой для сна нефролог назвала позу лежа на спине - в ней голова, шея и позвоночник находятся в нейтральном положении и риск появления проблем со здоровьем минимальный. Также, по ее словам, сон на спине помогает избежать появления морщин.

Сон на боку с рукой под подушкой нефролог тоже назвала полезным. "Чтобы поддерживать правильное положение позвоночника, между коленями разместите поддерживающую подушку. Также в этом положении люди меньше храпят, так как дыхательные пути остаются открытыми", - добавила врач.