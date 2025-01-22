Названа причина связи между псориазом и болезнями кишечника

Шведские ученые из Уппсальского университета узнали причины связи между псориазом и болезнями кишечника, от которых часто страдают пациенты с этим наследственным кожным заболеванием. Исследование опубликовано в научном журнале Biochimica et Biophysica Acta (BBA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обычно слизистая оболочка кишечника действует как защитный барьер, позволяющий питательным веществам и воде проходить сквозь него. При некоторых аутоиммунных заболеваниях кишечный барьер может функционировать плохо. Это называется "синдромом дырявого кишечника" и приводит к тому, что бактерии и вредные вещества просачиваются через кишечный барьер и вызывают воспаление. Это также может вызвать более обширное воспаление, когда эти вещества распространяются через кровоток.

В новом исследовании приняли участие 18 пациентов с псориазом и 15 здоровых людей в качестве контрольной группы. Ни у одного из добровольцев не было диагностировано желудочно-кишечных заболеваний.

Специалисты изучили различные типы иммунных клеток в слизистой оболочке и выяснили, что у больных псориазом в тонком кишечнике оказалось больше клеток для борьбы с воспалением. Оказалось, что этот тип иммунных клеток присутствует и в псориазных кожных высыпаниях. Это позволяет предположить, что воспаление кожи может влиять на кишечник.

У половины пациентов с псориазом в исследовании наблюдалась повышенная проницаемость кишечного барьера или синдром дырявого кишечника. Эти пациенты также сообщали о большем количестве желудочно-кишечных симптомов, таких как боли в животе и вздутие живота, чем пациенты с нормальным кишечным барьером. У них также оказался повышен уровень воспалительных веществ в кишечнике.