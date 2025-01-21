Врач назвала четыре веские причины пить воду по утрам

Употребление воды по утрам может принести множество преимуществ для здоровья. Об этом в беседе с UfaTime.ru рассказала врач-гастроэнтеролог из Уфы Элена Уразакова, передает Day.Az.

"Каждый день начинается с маленьких ритуалов, которые задают тон всему дню. Один из них - утренний стакан воды. Попробуйте включить этот ритуал в свою повседневную жизнь и почувствуйте разницу".

Эксперт назвала четыре причины пить воду по утрам.

Регидратация после сна. Во время сна организм продолжает работать, даже если вы отдыхаете. Вы теряете влагу через дыхание и потоотделение. Стакан воды утром помогает восполнить эту потерю жидкости и восстановить водный баланс.

Активизация обмена веществ. Питьевая вода по утрам активизирует метаболизм, помогая организму быстрее начать работу. 400 миллилитров теплой воды стимулирует желчеотток, нормализует реологические свойства желчи, тем самым предотвращая развитие застоя желчи в желчном пузыре.

Улучшение самочувствия. Утренняя порция воды улучшает общее самочувствие, снижает усталость и повышает уровень энергии.

Поддержка здоровья кожи. Регулярное употребление воды по утрам помогает поддерживать кожу увлажненной и здоровой. Это предотвращает сухость и преждевременное появление морщин.