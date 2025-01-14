14 января 2025

14 января 2025 16:47

Врач назвал безопасную для здоровья ног высоту каблука

Высота каблука выше пяти сантиметров может ухудшать кровоток в ногах

Об этом Lenta.ru рассказала врач-флеболог Елена Смирнова, передает Day.Az.

Доктор заявила, что ходить в обуви с плоской подошвой - вредно, однако каблук не должен быть слишком высоким. Безопасной для здоровья высотой она назвала три-пять сантиметров. Если ходить на более высоких каблуках, будет перенапрягаться икроножная мышца, из-за чего кровоток в ней нарушится, предупредила Смирнова.

При постоянной нагрузке на сосуды вследствие ношения обуви на высоком каблуке возрастает риск развития варикоза, отметила флеболог. "Кроме того, в венах начинает скапливаться кровь, из-за чего человек чувствует усталость, боли и тяжесть в ногах", - подытожила она.


Просмотров: 179

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 1 804
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 9 673
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 8 559
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 12 472
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 12 090
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 11 015
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 7 672
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 8 247
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 9 094
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 7 686
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков