Врач назвал безопасную для здоровья ног высоту каблука

Высота каблука выше пяти сантиметров может ухудшать кровоток в ногах

Об этом Lenta.ru рассказала врач-флеболог Елена Смирнова, передает Day.Az.

Доктор заявила, что ходить в обуви с плоской подошвой - вредно, однако каблук не должен быть слишком высоким. Безопасной для здоровья высотой она назвала три-пять сантиметров. Если ходить на более высоких каблуках, будет перенапрягаться икроножная мышца, из-за чего кровоток в ней нарушится, предупредила Смирнова.

При постоянной нагрузке на сосуды вследствие ношения обуви на высоком каблуке возрастает риск развития варикоза, отметила флеболог. "Кроме того, в венах начинает скапливаться кровь, из-за чего человек чувствует усталость, боли и тяжесть в ногах", - подытожила она.