9 января 2025

9 января 2025 09:30

Найдена генетическая мутация, замедляющая рост раковых опухолей

Ученые из Юго-западного медицинского центра при Техасском университете выявили мутацию в гене H2-Aa, которая способна замедлить рост меланомы и других раковых опухолей. Информация об открытии опубликована в Journal of Experimental Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключевым элементом исследования стал ген H2-Aa, который участвует в производстве белка MHC класса II, играющего важную роль в работе иммунной системы. В ходе экспериментов на мышах ученые обнаружили, что отсутствие этого белка приводило к замедлению роста меланомы - злокачественной опухоли, поражающей пигментные клетки кожи.

Это произошло благодаря повышению активности подтипа Т-клеток, борющихся с чужеродными агентами, и подавлению регуляторных Т-клеток, которые снижают интенсивность иммунного ответа.

Для усиления эффекта ученые разработали моноклональное антитело, блокирующее действие белка H2-Aa. В сочетании с ингибиторами контрольных точек, которые являются частью современной иммунотерапии, это антитело значительно повысило выживаемость мышей с раком кожи.

По словам ученых, полученные результаты открывают новые перспективы для разработки методов лечения, которые могут быть эффективны даже для людей, которым не помогают традиционные методы иммунотерапии.


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