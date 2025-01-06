6 января 2025

6 января 2025 15:21

Перечислены признаки скрытого стресса

В некоторых случаях стресс может не проявляться в острых реакциях, а протекать в скрытой форме. В таком случае человек может испытывать проблемы в когнитивной сфере, усталость, лень, а также напряжение и боли в теле, например, он может ощущать напряжение в глазах, рассказала "Газете.Ru" заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы
в системе образования Российской Федерации ФГБОУ ВО МГППУ Анна Ермолаева, передает Day.Az.

"В жизни каждого человека, будь то ребёнок или взрослый, могут происходить события, выходящие за рамки обычного. Они вызывают острые стрессовые реакции, такие как плач, истерика, агрессия, апатия или шок. Эти реакции могут длиться от одного до нескольких дней. Однако, если человек живет в условиях, когда на него постоянно воздействуют негативные внешние факторы, его организм может адаптироваться к ним. В результате, возникает скрытый стресс", - рассказала Ермолаева.

Такой стресс не дает острых реакций: плача, истерики, агрессии, и его бывает сложно выявить.

"Он проявляется на разных уровнях: физическом, эмоциональном, поведенческом, когнитивном. Это значит, что память, мышление, воображение и другие навыки могут постепенно ухудшаться. На физическом уровне это может выражаться в чрезмерном напряжении мышц, глаз, выпадении волос, учащенном сердцебиении, прерывистом дыхании, общей скованности, проблемах со сном или изменении аппетита. Даже зубная боль и боль в голове могут быть признаком стресса. В эмоциональном плане это будет сниженный фон настроения, но не грусть или апатия, как при депрессии", - рассказала психолог.

По словам специалиста, чтобы решить эту проблему, нужно сначала установить причину стресса и осознать его наличие.

"Принятие проблемы и понимание причин - первые шаги к решению проблемы. Ведение дневника - это полезный инструмент для отслеживания изменений настроения и выявления причин стресса. Записи помогают лучше понять, когда мы чувствуем себя наиболее плохо и что нужно делать, чтобы улучшить ситуацию. Необходимо также найти увлечения, которые могут помочь ему справиться со стрессом. Это может быть вязание крючком, медитация, йога, спорт или упражнения на расслабление. Не стоит бояться просить поддержки у близких и друзей", - заключил специалист.


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