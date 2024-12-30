30 декабря 2024

30 декабря 2024 14:21

Врач объяснил, почему зимой могут чаще возникать головные боли

Зимой многие люди сталкиваются с частыми головными болями, и этому есть несколько объяснений, рассказал "Газете.Ru" заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков, передает Day.Az.

Одна из основных причин - изменение атмосферного давления. Зимой оно часто колеблется, особенно во время резких перепадов температуры, что может вызывать спазмы сосудов головного мозга и приводить к головной боли.

"Кроме того, зимний период характеризуется дефицитом солнечного света, что влияет на выработку витамина D в организме. Его недостаток может привести к снижению уровня серотонина - гормона, отвечающего за хорошее настроение и общее самочувствие. Дефицит серотонина способен провоцировать головные боли, а также повышать чувствительность организма к стрессовым факторам", - объяснил он.

Еще одним фактором, влияющим на возникновение частых головных болей, является сухость воздуха в помещениях, вызванная работой отопительных систем. Сухой воздух раздражает слизистую оболочку носа и горла, что может стать причиной заложенности носа и, как следствие, головной боли. Также недостаток влаги в воздухе приводит к обезвоживанию организма, что тоже негативно сказывается на самочувствии и способствует возникновению болевых ощущений.

"Не стоит забывать о влиянии стресса и переутомления. Зимний сезон часто сопровождается увеличением нагрузки на организм: холодная погода требует дополнительных усилий для поддержания нормальной жизнедеятельности, а короткий световой день снижает уровень энергии. Все эти факторы могут способствовать развитию хронической усталости и повышению чувствительности к болевым ощущениям", - резюмировал врач.


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