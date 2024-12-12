12 декабря 2024

12 декабря 2024 20:30

Врач раскрыл неожиданный способ избавиться от бессонницы

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл неожиданный способ избавиться от бессонницы. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он заявил, что употребление гречки поможет побороть расстройство сна.

Как передает Day.Az, выпуск доступен на платформе "Смотрим".

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли гречка помогает бороться с бессонницей, ответила отрицательно. Агапкин опроверг утверждение женщины. "На самом деле, конечно, да. Потому что гречка - один из продуктов, богатых магнием, а магний положительно влияет на сон", - объяснил медик.


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