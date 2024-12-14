Ученые выяснили, что женское бесплодие может быть вызвано мутацией

Ученые из Университета Хельсинки установили, что унаследованные от обоих родителей мутации в гене TBPL2 у женщин могут быть причиной бесплодия. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The American Journal of Human Genetics (AJHG), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках исследования ученые проанализировали данные 22 тысяч женщин, проходивших лечение от бесплодия, и почти 200 тысяч участниц, которые уже стали матерями. Исследователи выявили пять участков в генах, связанных с риском бесплодия.

Мутации в гене TBPL2, как выяснилось, оказывают самое значительное влияние на репродуктивную функцию у женщин финской популяции. Этот дефект встречается у одного из 100 финнов, и если женщина наследует дефектные варианты гена от обоих родителей, она не сможет иметь детей. При этом на мужскую фертильность мутация не влияет.

"Связь между мутацией TBPL2 и репродуктивной функцией женщин очевидна", - подчеркнул ведущий автор исследования Санни Руотсалайнен из Института молекулярной медицины Финляндии. По оценкам ученых, в геноме 400-500 финских женщин присутствуют две копии этого дефектного гена. TBPL2 играет роль регулятора других генов в яичниках, и мутация нарушает нормальное созревание яйцеклеток.

Другие выявленные гены, повышающие риск бесплодия, ранее связывали с такими заболеваниями, как эндометриоз и синдром поликистозных яичников. Однако их влияние оказалось менее значительным.