Как справляться с неудачами

Все люди совершают ошибки и сталкиваются с неудачами. Важно, чтобы из подобных ситуаций вы извлекали ценный опыт и, продолжая двигаться к своим целям, улучшали свою жизнь.

Как передает Day.Az, подробнее об этом порталу sb.by рассказала психолог Ксения Юринова.

Эксперт отметила, что промахи и неудачные решения не будут погружать вас в тяжелые чувства вины и стыда, если вы научитесь рассматривать произошедшее как полезный опыт.

"В спокойном состоянии проанализируйте, в чем ценность того урока, который вы получили, что важное для себя вы осознали, чему научились. Когда придет осознание, в чем польза сложившейся ситуации для вас, вам останется поблагодарить себя и жизнь. Себя - за то, что справились и стали мудрее, жизнь (Вселенную, мир, небесные силы, судьбу и прочее) - за полезный урок", - добавила она.

По словам Ксении Юриновой, лакмусовой бумажкой того, что вы действительно увидели ценность произошедшего с вами, как раз и будет чувство благодарности: "Искреннюю признательность вы узнаете по отсутствию желания осуждать кого бы то ни было".

О том, хорошо ли вы усвоили урок, можно будет судить по тому, какие дальнейшие выборы вы будете делать, подчеркнула психолог.

"Например, если вы несколько раз подряд строили отношения с мужчинами, которые были склонны к психологическому насилию, то при правильно сделанных выводах вы больше не попадете в сценарий "тиран и жертва". При усвоенному уроке человек начинает серьезно задумываться над вопросами: "А как для меня лучше? Выгоднее? Эффективнее?" Он ясно видит, что благодаря ошибке или неудаче он вырос морально и эмоционально - и в результате может позаботиться о лучших условиях для себя. Также он ощущает, что узнал что-то важное и ценное, а значит, при определенных усилиях сделает свою жизнь счастливее", - объяснила она.

Эксперт рекомендует при принятии решения наблюдать за своим телом: "Если решение оптимальное для вас, то плечи расправятся, дыхание станет ровнее и спокойнее, вы почувствуете легкость, ощутите желание улыбаться, быть может - даже петь и танцевать".

Психолог также подчеркнула, что важно не корить себя за ошибки: "Помните: вы не робот, а живой человек и, как все люди, имеете право на ошибку. Разрешите себе ошибаться!"

В заключение психолог объяснила, как преодолеть страх перед неудачей.

"Заранее продумайте несколько вариантов развития событий и свои действия. Как только у вас будет в кармане отходной путь, ошибка покажется всего лишь одним из возможных вариантов", - добавила она.