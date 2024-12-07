Врач назвал самую вредную для сердца привычку

Терапевт Хилари Джонс назвал курение самой вредной для здоровья сердца привычкой.

Как передает Day.Az, об этом он заявил на странице компании Healthspan в Instagram.

Рассказывая о методах поддержания работы сердца, Джонс призвал отказаться от курения. Он добавил, что сердце буквально ненавидит эту привычку.

Также врач отметил, что очень важно поддерживать здоровый вес и регулярно заниматься физическими нагрузками. Он объяснил, что сердечные мышцы нужно тренировать. Кроме того, доктор посоветовал следить за уровнем холестерина, так как его избыток тоже может приводить к проблемам с сердцем.