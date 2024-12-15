15 декабря 2024

15 декабря 2024 09:36

Обнаружена опасность загрязненного воздуха для беременных

Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана обнаружили, что мелкодисперсное загрязнение воздуха (PM2.5) связано с измененными иммунными реакциями у беременных женщин, что может приводить к неблагоприятным исходам беременности. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

PM2.5 представляет собой мелкодисперсные частицы, которые могут проникать глубоко в легкие и кровоток, представляя опасность для здоровья. Ученые обнаружили, что у беременных женщин воздействие PM2.5 нарушает баланс генов, регулирующих выработку цитокинов, что усиливает воспалительные реакции. Такие изменения могут неблагоприятно влиять как на здоровье матери, так и на развитие плода.

В исследовании использовались данные о качестве воздуха, предоставленные Агентством по охране окружающей среды. Ученые рассчитали средний уровень воздействия PM2.5 на группу участников, включавшую как беременных женщин на 20-й неделе, так и женщин, не находившихся в состоянии беременности. Для анализа изменений на клеточном уровне применялись передовые молекулярные технологии.

Исследователи изучили гистоны - белки, регулирующие экспрессию генов и высвобождение цитокинов, контролирующих воспалительные процессы. Было установлено, что у беременных женщин воздействие PM2.5 нарушает нормальный баланс профилей гистонов, что приводит к изменениям в генах, связанных с воспалением.

Исследование показало, что усиление воспалительных процессов у беременных женщин может быть связано с повышенным риском таких осложнений, как преэклампсия, низкий вес при рождении и задержки в развитии ребенка. Изменения на клеточном уровне также фиксировались у плодов, что свидетельствует о прямом воздействии загрязнения воздуха на их развитие.

Авторы подчеркивают важность снижения воздействия загрязнения воздуха на беременных женщин для защиты их здоровья и здоровья будущих детей. Рекомендуются меры по улучшению качества воздуха и клинические рекомендации, направленные на минимизацию рисков воздействия PM2.5 во время беременности.


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