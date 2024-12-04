4 декабря 2024

4 декабря 2024 15:06

Найден новый механизм развития депрессии

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме установили, что воспаление, возникающее при активации иммунной системы, может быть причиной развития депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

В научном сообществе принято считать, что депрессия возникает при дефиците нейромедиаторов, таких как серотонин и норадреналин, в головном мозге. Однако такая теория не всегда объясняет, почему многие пациенты не реагируют на стандартные антидепрессанты. В последние десятилетия ученые все чаще указывают на хроническое воспаление в организме как на потенциальную причину развития расстройства.

Исследователи из Еврейского университета проанализировали 100 самых цитируемых научных работ на тему связи депрессии и воспаления. Они обнаружили, что методы лечения, стимулирующие иммунитет (такие как терапия рака и гепатита), действительно могут спровоцировать симптомы расстройства. Ученые объяснили, что активизация защитных иммунных механизмов всегда предполагает запуск воспаления.

Эксперименты подтвердили, что низкие дозы иммуностимулирующих веществ (и дисбаланс иммунной системы, вызванный ими) могут провоцировать депрессивное состояние даже у здоровых людей. Это можно предотвратить с помощью противовоспалительных препаратов или традиционных антидепрессантов.

Ученые также выяснили, что стресс, являющийся одной из основных причин депрессии, аналогичным образом вызывает воспаление в мозге. Стресс активирует микроглию (клетки иммунной системы мозга), что в долгосрочной перспективе может истощать и повреждать их, усугубляя депрессию.

В своем обзоре ученые подчеркнули, что определенные группы людей, такие как пожилые, люди с хроническими заболеваниями или пережившие тяжелые события в детстве, более склонны к депрессии, вызванной воспалением. Это открытие подчеркивает важность индивидуального подхода в лечении депрессии, который может включать противовоспалительную терапию или методы, стимулирующие микроглию, в зависимости от конкретного случая.


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