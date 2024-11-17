Названы самые частые осложнения после родов

Наиболее частые осложнения родов - опасные кровотечения, разрывы шейки матки и промежности, преждевременное излитие околоплодных вод, преждевременная отслойка плаценты и инфекционные процессы. Об этом "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества акушеров-гинекологов и главный врач родильного дома Европейского медицинского центра (ЕМС) Виктор Тютюнник, передает Day.Az.

"Одно из самых распространенных и, пожалуй, самых опасных осложнений - послеродовое кровотечение, которое может возникнуть в первые часы и минуты после родов. Во время родов через естественные родовые пути нормальная кровопотеря - примерно 500 мл и до 1000 мл при операции кесарева сечения. Увеличение объема крови может быть вызвано недостаточной сократимостью матки, остатками плаценты или травмами родовых путей, а также нарушением свертывающей системы крови", - рассказал врач.

Разрывы тоже встречаются часто. Родовые пути матери во время родов подвергаются значительному растяжению, и из-за этого они могут быть повреждены. От 53 до 79% женщин встречаются с каким-либо типом разрыва во время родов через естественные родовые пути.

"Инфекционные осложнения могут развиваться после родов, особенно если роды были сложными или проводились с использованием медицинских вмешательств. Наиболее распространенными из них являются эндометрит и инфицирование раны", - отметил врач.