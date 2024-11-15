15 ноября 2024

15 ноября 2024 15:01

Врач рассказал, как избавиться от боли в шее

При острой боли в шее нужно снимать симптомы - обеспечить мышцам покой, согревать их шерстяным шарфом и мазями. Об этом "Газете.Ru" рассказал остеопат Владимир Животов, передает Day.Az.

По словам врача, после того, как обострение пройдет, необходимо убрать первопричину, воздействуя на нее с разных сторон. Первое, что нужно сделать, - посетить остеопата.

"Остеопат восстановит правильное положение скелета и сбалансирует нагрузки на позвоночник. Врач может устранить механические причины боли, и это скажется, конечно, не только на состоянии шеи, но облегчит работу всего опорно-двигательного аппарата, от позвоночника до стоп", - пояснил Животов.

Следующий шаг, по мнению эксперта, - восстановление обмена веществ, поскольку от него зависит прочность тканей организма человека.

"Любые проблемы с опорнодвигательным аппаратом говорят о том, что обмен веществ пациента нарушен, даже если кажется, что все в порядке. После получения результатов анализов надо проконсультироваться с эндокринологом и нутрициологом, чтобы скорректировать рацион и включить необходимые витамины и добавки", - заявил врач.

Животов также рекомендовал улучшать гибкость позвоночника с помощью специальных упражнений. При этом остеопат призвал избегать силовых нагрузок со штангой на тренажерах. Врач посоветовал заменить их аэробными упражнениями, которые более мягко воздействуют на организм.


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