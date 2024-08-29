29 августа 2024

29 августа 2024 09:32

Ученые выяснили, как курение при беременности влияет на школьные оценки детей

Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили связь между курением при беременности и оценками детей в школе. Исследование опубликовано в научном журнале Addictive Behaviors (AddBehv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда проанализировали данные 723 877 человек и пришла к выводу, что дети, подвергавшиеся воздействию табака до своего рождения, на 49% чаще страдали от плохой успеваемости по сравнению с одноклассниками, чьи матери не курили во время вынашивания ребенка.

Согласно статистике, только в Австралии 8,7% женщин, родивших в 2021 году, курили в определенные периоды своей беременности.

"Известно, что пренатальное курение вызывает множественные осложнения беременности, включая повышенный риск выкидыша, мертворождения, задержки роста и развития, а также серьезные врожденные дефекты. Оно также связано с неблагоприятными последствиями для психического здоровья и поведенческими проблемами.

Наше новое исследование дополняет это, показывая, что курение матери в пренатальный период несет в себе значительный риск ограничения успеваемости ребенка, в результате чего он значительно отстает от своих сверстников в школе", - уточнили авторы научной работы.


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