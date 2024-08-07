Главные факторы развития варикоза в молодом возрасте

Принято считать, что варикозом обычно болеют люди после 40-50 лет. Однако в последнее время это заболевание сильно помолодело, предупредил врач-флеболог "СМ-Клиника", к.м.н. Андрей Герасин. Как передает Day.Az, о том, какие факторы способствуют развитию варикоза в молодом возрасте, чем опасно это заболевание и на какие симптомы следует обратить внимание, он рассказал в беседе с "Газета.Ru".

Варикоз (варикозное расширение вен нижних конечностей) - это нарушение функции и структуры венозной стенки и венозных клапанов, которое сопровождается расширением просвета вены и застоем в ней крови. К развитию варикозной болезни приводят факторы, которые можно разделить на две группы - врожденные и приобретенные.

Факторы, на которые никак нельзя повлиять (врожденные): генетическая предрасположенность (варикоз у родителей), женский пол и слабость соединительной ткани. Факторы, которые зависят от образа жизни человека (приобретенные): лишний вес, гиподинамия, частые перелеты без компрессии, офисная работа и отсутствие спорта.

"К сожалению варикоз может возникать у молодых людей, причем в последние годы он значительно "помолодел". Главным фактором развития варикозной болезни у молодых является наследственный фактор, который усугубляется лишним весом и длительным сидячим образом жизни с отсутствием спорта у подростков", - предупредил врач.

Самая большая опасность варикозной болезни, по его словам, - это тромбоз и тромбоэмболия легочной вены, которая приводит к летальному исходу. Также возможны такие осложнения, как трофические нарушения (язвы), отеки, варикозные узлы и конгломераты (или эстетический дискомфорт). Чтобы не допустить развития болезни, важно обращать внимание на симптомы и вовремя обратиться к врачу.

К основным симптомам варикозной болезни специалист отнес: отеки ног в конце рабочего дня или после длительных статических нагрузок (в том числе перелеты), тянущие и распирающие боли в голени во второй половине дня, расширенные, извитые, выпирающие и увеличенные в размерах вены. Также к симптомам варикозной болезни можно отнести множество сосудистых звездочек на нижних конечностях.

"Сегодня вылечить варикоз можно при помощи операции, которая выполняется через один прокол под местной анестезией, после чего пациент встает и уходит дальше заниматься своими делами. Для лечения любой стадии варикозной болезни сегодня не нужен наркоз и большие разрезы с длительной реабилитацией. Однако следует помнить, что чем дольше длится варикоз, тем обширнее требуется хирургическое вмешательство и тем выше риск развития тромбозов. Поэтому с визитом к врачу затягивать категорически не стоит", - предупредил Герасин.

К мерам профилактики варикоза он отнес двигательную активность, нормализацию рациона и веса тела. Врач посоветовал избегать длительного и неподвижного нахождения за компьютером, совершать небольшие прогулки и разминку во время сидячей работы.

"И, конечно же, при первых симптомах обращайтесь к специалистам. А если у ваших родителей или ближайших родственников есть варикозная болезнь, то можно в профилактических целях обратиться к флебологу и обсудить с ним свои дальнейшие планы по профилактике развития варикозной болезни", - добавил врач.