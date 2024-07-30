Врач перечислила факторы успешного похудения

Для эффективного похудения нужно увеличить долю клетчатки и белка в рационе, выработать привычку принимать пищу, не смотря в экраны телевизора и гаджетов, и соблюдать режим сна. Об этом изданию Daily Mail рассказала Люси Даймонд, диетолог Национальной службы здравоохранения Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, в основе похудения лежит дефицит калорий - увеличение их расхода и снижение потребления. Дефицита калорий можно добиться путем изменения питания и физическими нагрузками, а также сочетанием этих двух факторов. Диетолог отметила, что чувствовать себя комфортно на дефиците калорий и не "забрасывать" диету помогает сбалансированный рацион с большим количеством клетчатки (полезных пищевых волокон) и белка.

Не менее важно соблюдать режим сна, стремясь отдыхать в течение семи-девяти часов каждую ночь. Дело в том, что недостаток сна может вызвать сбои в работе гормонов, регулирующих чувство голода, что приводит к повышению аппетита и дальнейшему увеличению веса.

Даймонд добавила, что "обуздать" аппетит помогает привычка принимать пищу осознанно, не глядя в экраны телевизора и других гаджетов. По мнению специалиста, фокусирование исключительно на еде позволяет лучше распознавать признаки физического голода и сытости, избегая перееданий.