Врач перечислила признаки плохого кровообращения

Медленное заживление ран, судороги, покалывание, жгучая боль в передней части стопы или пальцах ног, икрах или ягодицах может говорить о нарушении кровообращения, негативно влияющего на функцию сердца и печени. Об этом MedicalXpress рассказала Веенадхари Ван, доцент кафедры семейной медицины из Медицинского колледжа Бейлора (США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам доктора, самыми распространенными признаками плохого кровообращения выступают судороги, колющие ощущения и боль в конечностях. Иногда боль может стать "жгучей" и сфокусироваться в передних частях стоп или пальцах ног. Нарушения кровообращения также проявляются болью в бедрах, икрах или ягодицах после ходьбы. Другими симптомами этой патологии могут стать медленное заживление ран и бледность.

Врач объяснила, что организм пытается сохранить нормальный приток крови к жизненно важным органам, поэтому симптомы плохого кровообращения обычно сначала отмечаются в конечностях. Ван отметила, что плохое кровообращение может быть вызвано многочисленными экологическими и генетическими факторами, а также нездоровым образом жизни.

Атеросклероз - накопление сгустков холестерина и жира на стенках кровеносных сосудов, может приводить к сужению артерий и препятствовать движению крови. Гипертония и воспаление в организме также способны оказывать негативное влияние на кровоток. Высокому риску нарушения кровообращения также подвергаются люди с сахарным диабетом в анамнезе, курильщики и мужчины.

Врач уточнила, что проблемы с кровообращением могут вызвать сбои в работе важных внутренних органов, таких как сердце и печень. Также плохой кровоток сигнализирует об уже имеющихся опасных для организма патологиях.