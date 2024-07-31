31 июля 2024

31 июля 2024 15:40

Худеем ночью: 5 способов сжигать больше калорий во время сна

Те, кто считает, что похудеть очень просто, поднимите руку! Как, опять ни одной? Мы не удивлены!

Казалось бы, что может быть примитивнее правила "больше двигайся, меньше ешь"? Однако как только дело доходит до практики, выясняется, что есть множество нюансов: например, важно не только то, сколько ты ешь, но и что именно, а вид тренировок порой имеет гораздо больше значения, чем их количество.

 

Для тех, у кого голова готова взорваться от всех этих тонкостей, мы собрали несколько простых советов, которые помогут худеть, буквально ничего не делая - во сне!

Спи без одеяла

Конечно, не летом, когда оно не нужно, а осенью, зимой и весной. Низкая температура ускоряет метаболизм, и благодаря этому даже во сне ты будешь сжигать больше калорий, чем обычно. Это подтверждено исследованиями: ученые из Гарвардского университета выяснили, что осознанное снижение температуры среды обитания помогает тратить до 2800 ккал в неделю дополнительно, не меняя ничего в рационе.

Спи больше

Если тебе был нужен повод больше спать, то вот он: как показали исследования, дополнительный час сна каждую ночь позволяют потреблять на 270 калорий в сутки меньше без особых усилий. Это означает потерю 30 граммов жира в день и почти килограмма за месяц!

 

Надень маску для сна

Ты уже наверняка слышала, что свет по ночам мешает спать, а это, в свою очередь, способствует накоплению жира. По данным ученых, люди, которые спят в полной темноте, реже страдают ожирением, а простой способ добиться полного блэкаута в спальне - это обычная маска для сна.

Ужинай!

Да-да, мы тоже помним про то, что ужин надо отдать врагу. Но на самом деле думать так - ошибка: ночь - довольно длительный период голодания, и потому организм в это время суток может затормаживать метаболизм, снижая количество сжигаемых калорий. Простой способ избежать этого - поужинать белковой пищей (например, выпить протеиновый коктейль).

Позволь себе быть совой

Согласно исследованию Национального фонда сна, нарушение естественного циркадного ритма человека может побуждать тело удерживать жир. Так что, если у тебя есть такая возможность, следуй своей природе - позволь себе быть жаворонком или совой.

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