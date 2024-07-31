Худеем ночью: 5 способов сжигать больше калорий во время сна

Те, кто считает, что похудеть очень просто, поднимите руку! Как, опять ни одной? Мы не удивлены!

Казалось бы, что может быть примитивнее правила "больше двигайся, меньше ешь"? Однако как только дело доходит до практики, выясняется, что есть множество нюансов: например, важно не только то, сколько ты ешь, но и что именно, а вид тренировок порой имеет гораздо больше значения, чем их количество.

Для тех, у кого голова готова взорваться от всех этих тонкостей, мы собрали несколько простых советов, которые помогут худеть, буквально ничего не делая - во сне!

Спи без одеяла

Конечно, не летом, когда оно не нужно, а осенью, зимой и весной. Низкая температура ускоряет метаболизм, и благодаря этому даже во сне ты будешь сжигать больше калорий, чем обычно. Это подтверждено исследованиями: ученые из Гарвардского университета выяснили, что осознанное снижение температуры среды обитания помогает тратить до 2800 ккал в неделю дополнительно, не меняя ничего в рационе.

Спи больше

Если тебе был нужен повод больше спать, то вот он: как показали исследования, дополнительный час сна каждую ночь позволяют потреблять на 270 калорий в сутки меньше без особых усилий. Это означает потерю 30 граммов жира в день и почти килограмма за месяц!

Надень маску для сна