«Слезь» с таблеток: эти пищевые привычки помогают снизить артериальное давление

Все знают, что высокое кровяное давление опасно и может привести к проблемам с сердцем и даже кровоизлиянию в мозг. Но далеко не все понимают, что невинные на первый взгляд особенности образа жизни провоцируют постоянно "приподнятое" давление. Собрали полезные пищевые привычки, которые помогут не доводить ситуацию до обострения.

Что такое артериальное давление? Это показатель силы, с которой кровь давит на стенки артерий. Сердце качает кровь, кислород разносится по телу... Когда сосуды здоровы, они легко изгибаются, поддерживая стабильный кровоток. Однако когда артерии затвердевают (в силу возраста, нездорового образа жизни, заболеваний), сердцу приходится работать намного усерднее, чтобы кровь продолжала двигаться.

Если давление повышено постоянно, это очень опасно - хрупкие кровеносные сосуды повреждаются, и последствия самые неприятные. Так что следить за этим параметром здоровья обязательно нужно всем. Для того, чтобы не хвататься за таблетки от давления в критическом случае, встрой в свой образ жизни полезные привычки, которые помогут контролировать процесс.

Берегись скрытого натрия

Можно подумать, что натрий и поваренная соль это одно и то же, но не совсем - соль на 60% состоит из натрия и на 40% из хлора. А натрий в отдельном виде также содержится в продуктах питания, и при этом они не всегда имеют соленый вкус.

Натрий напрямую влияет на повышение давления. Поэтому возьми за правило читать этикетки на продуктах - так ты сможешь следить за скрытыми источниками этого вещества, переизбыток которого очень вреден при гипертонии. Много натрия содержат, например, некоторые сорта хлеба, сыра и других молочных продуктов, а также готовые соусы.

Отказывайся от консервов

В них тоже много натрия - всегда, потому что соль входит в число консервантов. Если ты добавляешь в пищу консервированные бобы, овощи, мясные продукты, не злоупотребляй. Например, консервированную фасоль можно промыть, это снизит количество натрия в ней. То, что промыть нельзя, ешь с большим количеством зеленого салата.

Попробуй заменители соли

Существуют вкусные и здоровые альтернативы привычной поваренной соли. Пожалуй, самые вкусные и наиболее проверенные из них - соль из водорослей (келпа или ламинарии) и гомасио или кунжутная соль. Ими можно пользоваться так же, как обычно - насыпать в солонку и приправлять пищу. Содержание натрия в таких заменителях невысоко, а экзотический вкус поможет открыть новые грани вкуса!

Ешь больше специй и зелени

Один из способов замаскировать уменьшение соли (особенно если раньше ты не ограничивала себя в ней) - обильно приправлять еду бессолевыми приправами, такими как травы и специи. Используй чеснок, лук, лимонный сок, луковый порошок и не отказывай себе в экспериментах со свежими и сушеными травами.

...и больше клетчатки

Чечевица, бобы, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, словом, все, что содержит много клетчатки, помогает снизить кровяное давление. Эти продукты помогают поддерживать кардиоваскулярное здоровье не только за счет содержания клетчатки, но и за счет питательных микроэлементов и антиоксидантов.

Чаще готовь дома (и бери обед с собой)