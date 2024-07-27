Знай симптомы: 5 распространенных заболеваний, которыми можно заразиться в бассейне

Нет ничего приятнее, чем освежиться в воде в жаркий летний день. Но ты наверняка знаешь: чем выше температура воздуха, тем больше людей в аквапарках и открытых бассейнах.
Из-за этого повышаются и риски: в воду с поверхности кожи могут попасть самые разные биологические агенты. Есть и другие источники загрязнения - например, опавшие листья или перья птиц.
Конечно же, средства для обеззараживания справляются с большинством бактерий, но есть несколько микробов, которые остаются опасными, несмотря на них. К счастью, ты может предпринять несколько мер предосторожности, снижающих шансы заболеть: эксперты рассказали, с чем можно столкнуться и как защитить себя.
Диарея
"Миллионы микробов мгновенно попадут в воду, если человек, страдающей диареей, не сдержится, находясь в бассейне. Именно поэтому есть специальные протоколы для спасателей и сотрудников аквапарков на случай таких инцидентов", - говорит доктор медицинских наук Клэр Рок.
К сожалению, случившееся далеко не всегда бывает замеченным: бактерии могут остаться на коже человека, который после завершения приступа диареи решил, что мыться не обязательно и можно обойтись туалетной бумагой. В этом случае микробы, хотя и в меньшем количестве, всё равно окажутся в воде.
"Правильный уровень pH воды и необходимое количество хрома и брома могут уничтожить большинство бактерий. Однако для этого, во-первых, нужно время, во-вторых, есть микроорганизмы, которые устойчивы к хлору", - говорит Клэр.
В первую очередь речь идет о простейших вида Cryptosporidium, которые вызывают паразитарное заболевание криптоспоридиоз, сопровождаемое диареей, болями в желудке, судорогами, лихорадкой, тошнотой и рвотой.
"Хлор и бром справляются со своей задачей за несколько минут, когда речь идет о лямблиях, шигеллах или кишечной палочке. Но криптоспоридии - другое дело: они способны выживать в обеззераженом бассейне до семи дней", - говорит Рок.
Ухо пловца
Ухо пловца - это народное название наружного отита, которым люди, часто купающиеся в бассейнах, страдают в пять раз чаще, чем остальные. Всё дело в хлоре: обычно ушная сера успешно защищает слуховой проход, но хлор лишает ее этой суперсилы, что открывает дорогу всяким микроорганизмам вроде золотистого стафилококка или синегнойной палочки.
"Наружный отит развивается, когда вода из бассейна застаивается в наружном слуховом проходе - слой воска истончается и создается влажная среда, идеальная для размножения бактерий. Симптомы обычно включают зуд, боль, покраснение и выделения из уха", - объясняет Рок.
Раздражение кожи и слизистых
"Когда вы чувствуете запах хлора в бассейне, то дело не в самом хлоре: обычно такой аромат появляется, когда вещество взаимодействует с потом, грязью и мочой, оказавшимися в воде, и превращается в газы, который вы вдыхаете", - говорит Клэр. Эти раздражители называются хлораминами - они могут вызывать покраснение кожи, зуд, сыпь, отек слизистой носа, кашель, конъюнктивит, ринит.
Вот почему так важно принимать душ перед тем, как зайти в воду - не стоит становиться потенциальной причиной проблем. "Ополаскивание всего лишь в течение одной минуты удаляет с вашего тела большую часть грязи и всего остального, что приводит к расходу хлора и брома, необходимых для уничтожения бактерий", - объясняет Рок.
Сыпь горячей ванны
Сыпь горячей ванны - так часто называют псевдомонадный фолликулит - проще всего подцепить к джакузи: хлор распадается в горячей воде быстрее, что позволяет выжить бактериям Pseudomonas aeruginosa, вызывающим раздражение кожи.
Симптомы фолликулита обычно возникают через несколько часов после купания, но иногда сыпь может появиться через несколько дней. Выглядит она как небольшие красные выпуклости или прыщи с белой гнойной головкой в области волосяных фолликулов и проходит в течение недели.
Болезнь легионеров
Болезнь легионеров - одно из самых серьезных заболеваний, которые можно подцепить в бассейне. Вызывает его бактерия Legionella pneumophila, а заражение происходит, когда человек вдыхает водяной аэрозоль - при этом микроорганизмы попадают в легкие.
В обеззараженной хлором и бромом воде Legionella pneumophila быстро погибает, однако если владелец бассейна относится к безопасности легкомысленно, то она вполне может выжить.
Симптомы болезни легионера - это одышка, кашель, озноб, боль в груди и очень высокая - от 40 °C и выше - температура. В случае появления подобных признаков болезни следует немедленно вызвать скорую помощь - большинству пациентов требуется госпитализация.
Как защитить себя от болезней, которыми можно заразиться в бассейне
- Самое главное, чего не следует делать - это глотать воду. (И не купайся со жвачкой во рту - именно это из-за нее часто случается.)
- Не ходи в бассейн, если недавно болела: организм еще ослаблен, и поэтому риск заразиться возрастает.
- Избегай бассейнов с подогревом - высокая температура создает благоприятную среду для размножения бактерий.
- Пользуйся берушами и надевай шапочку, чтобы в уши не попадала вода. (Или хотя бы тщательно высуши их после купания.)
- Избегай бассейнов, если у тебя на теле есть ранки или царапины. Также не стоит делать делать эпиляцию перед купанием.
- Не стесняйся спрашивать, как часто меняют воду в бассейне: в открытых бассейнах это должны делать ежегодно.
- Не ходи босиком в душевых и возле бассейна - это позволит избежать грибковых инфекцией ногтей и кожи.
- Прими душ с мылом или гелем сразу после купания: это поможет не только избежать инфекций, но удалить остатки хлора, который сушит кожу.