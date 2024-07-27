Знай симптомы: 5 распространенных заболеваний, которыми можно заразиться в бассейне

Из-за этого повышаются и риски: в воду с поверхности кожи могут попасть самые разные биологические агенты. Есть и другие источники загрязнения - например, опавшие листья или перья птиц.

Конечно же, средства для обеззараживания справляются с большинством бактерий, но есть несколько микробов, которые остаются опасными, несмотря на них. К счастью, ты может предпринять несколько мер предосторожности, снижающих шансы заболеть: эксперты рассказали, с чем можно столкнуться и как защитить себя.

Диарея

"Миллионы микробов мгновенно попадут в воду, если человек, страдающей диареей, не сдержится, находясь в бассейне. Именно поэтому есть специальные протоколы для спасателей и сотрудников аквапарков на случай таких инцидентов", - говорит доктор медицинских наук Клэр Рок.

К сожалению, случившееся далеко не всегда бывает замеченным: бактерии могут остаться на коже человека, который после завершения приступа диареи решил, что мыться не обязательно и можно обойтись туалетной бумагой. В этом случае микробы, хотя и в меньшем количестве, всё равно окажутся в воде.

"Правильный уровень pH воды и необходимое количество хрома и брома могут уничтожить большинство бактерий. Однако для этого, во-первых, нужно время, во-вторых, есть микроорганизмы, которые устойчивы к хлору", - говорит Клэр.

В первую очередь речь идет о простейших вида Cryptosporidium, которые вызывают паразитарное заболевание криптоспоридиоз, сопровождаемое диареей, болями в желудке, судорогами, лихорадкой, тошнотой и рвотой.

"Хлор и бром справляются со своей задачей за несколько минут, когда речь идет о лямблиях, шигеллах или кишечной палочке. Но криптоспоридии - другое дело: они способны выживать в обеззераженом бассейне до семи дней", - говорит Рок.

Ухо пловца