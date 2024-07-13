13 июля 2024

13 июля 2024 18:32

Названы вредные мифы о похудении

Журналисты Men Today назвали вредные мифы о похудении. Об этом сообщается в материале издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первый миф состоит в том, что от силовых упражнений и тренировок с сопротивлением женщины набирают вес. На самом деле сочетание кардиотренировок и силовых нагрузок приводит к похудению. Также журналисты предостерегли от того, чтобы выполнять упражнения на конкретную часть тела, так как это не помогает похудеть в отдельных местах.

Кроме того, ошибкой будет выполнение повторений с меньшим весом для удержания мышц в тонусе. Также неправдой оказалось то, что для сердца полезны только кардиотренировки.


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