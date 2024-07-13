13 июля 2024

13 июля 2024 09:21

Названы вредные привычки, ухудшающие ночной сон

В вечернее время для обеспечения нормального качества сна стоит воздержаться от употребления алкоголя, острой и сладкой пищи, а также выполнения кардиотренировок. Об этом изданию Daily Mail рассказал доцент кафедры медицины сна при Медицинской школе Маунт-Синай (США) Анкит Парекх, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, поздний прием пищи (после восьми вечера) может стать причиной увеличения веса и повышения риска ожирения. Неподходящий ужин также способен ухудшить сон. Парекх объяснил, что употребление острой или жирной пищи за несколько часов до сна может привести к расстройству желудка, известному как изжога. Дело в том, что слишком ранний переход в положение лежа после приема пищи способствует забросу содержимого желудка в пищевод и появлению клинических симптомов - отрыжки, боли и жжения в груди.

За несколько часов до сна также рекомендуется отказаться от сладкого и алкоголя. Такие продукты и напитки обладают стимулирующим действием, которое может затруднить засыпание и привести к частым ночным пробуждениям. По этой причине Парекх советует воздержаться и от кофе. Его стимулирующий, "бодрящий" эффект длится долго - он сохраняется в течение примерно шести часов после употребления.

Доктор подчеркнул, что после семи часов вечера необходимо соблюдать физический покой. В частности, нужно избегать кардиотренировок - занятий, направленных на укрепление сердечно-сосудистой системы. Бег, плавание, езда на велосипеде и интенсивная аэробика повышают частоту сердечных сокращений и температуру тела, что положительно сказывается на здоровье в целом, но может затруднять засыпание.


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