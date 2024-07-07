Ученые выявили пользу тренировок для нервов раковых больных

Ученые из Базельского университета в Швейцарии провели исследование и выявили пользу нейромышечных тренировок для раковых больных. Результаты эксперимента опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine, передает Day.Az.

Всего в исследовании приняли участие 158 больных с онкологическими заболеваниями. Их разделили на три группы. Первая группа получала стандартную помощь. Две другие группы выполняли физические упражнения дважды в неделю в течение всего курса химиотерапии. Одна из этих групп выполняла упражнения на баланс на нестабильной поверхности, вторая тренировалась на виброплатформе.

В результате было обнаружено, что в течение следующих пяти лет в первой группе примерно вдвое больше участников столкнулись с периферической невропатией, вызванной химиотерапией. Таким образом, ученые сделали вывод о том, что нейромышечные упражнения предотвращают повреждение нервов во время процедуры.