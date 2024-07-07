7 июля 2024

7 июля 2024 09:03

Как быстро выявить нехватку воды в организме

Для выявления обезвоживания нужно слегка "ущипнуть" кожу на ближней к ладони фаланге пальца руки и отследить, как быстро кожа разгладится. Снижение эластичности кожи и долгое ее возвращение в привычную форму может быть признаком недостатка жидкости в организме. Как передает Day.Az, об этом изданию Daily Mail рассказала врач из США Дана Бремс.

Доктор объяснила, что для проведения самостоятельного теста на обезвоживание можно прихватить пальцами не только кожу на тыльной поверхности пальцев кисти, но и на животе, тыльной стороне ладони или на груди чуть ниже ключицы. Удерживать кожу нужно в течение несколько секунд, не производя слишком сильного натяжения. Немедленное возвращение кожи и привычное положение свидетельствует о достаточной увлажненности организма, а разглаживание "с задержкой" может говорить о нехватке жидкости.

По словам Бремс, недостаток жидкости может снижать тургор кожи. Это параметр, характеризующий ее способность растягиваться и возвращаться в нормальное положение. Врач добавила, что поддержание гидратации на нормальном уровне помогает коже сохранять коллаген, белок, который обеспечивает структуру и прочность не только кожи, но и мышц, а также костей.


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