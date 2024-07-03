3 июля 2024

3 июля 2024 09:50

Названы группы людей, которым нужно использовать защиту от солнца

Пребывание под открытыми солнечными лучами повышает риск развития рака кожи. Чтобы снизить риски, необходимо использовать солнцезащитные средства. Особенно это необходимо людям, которые относятся к трем группам риска: имеют первый и второй фототипы кожи или уже имеют заболевание кожи. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова, передает Day.Az.

"Защита от ультрафиолетового излучения особенно необходима тем, кто имеет различные заболевания кожи - акне, розацеа, фотодерматозы, красную волчанку, имеют большое количество родинок или гиперпигментацию. Также беречься нужно детям и взрослым с первым и вторым фототипами кожи - те, у кого светлые или рыжие волосы, светлая кожа и глаза", - объяснила Петрова.

По ее словам, солнцезащитные средства создают на коже слой из фильтров, которые частично отражают и частично поглощают ультрафиолетовые лучи, не позволяя им поражать поверхность тела. При выборе средства также следует учитывать уровень защиты: он обозначается аббревиатурой SPF и числами 15, 20, 30, 50.

"Рекомендуется пользоваться средствами с SPF фактором не менее 30 для города и не менее 50 для активного нахождения под солнцем, например во время пляжного отдыха. При этом стоит понимать, что между SPF 50 и 100 разница меньше 1%: в первом случае блокируется 98% лучей, а во втором - 99%. Но это правило работает только при нанесении крема в должном количестве", - рассказала врач СберЗдоровья.


Просмотров: 109

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 6 965
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 6 043
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 9 769
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 9 687
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 8 663
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 5 183
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 5 953
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 6 692
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 5 418
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 7 219
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме