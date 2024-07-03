Названы группы людей, которым нужно использовать защиту от солнца

Пребывание под открытыми солнечными лучами повышает риск развития рака кожи. Чтобы снизить риски, необходимо использовать солнцезащитные средства. Особенно это необходимо людям, которые относятся к трем группам риска: имеют первый и второй фототипы кожи или уже имеют заболевание кожи. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова, передает Day.Az.

"Защита от ультрафиолетового излучения особенно необходима тем, кто имеет различные заболевания кожи - акне, розацеа, фотодерматозы, красную волчанку, имеют большое количество родинок или гиперпигментацию. Также беречься нужно детям и взрослым с первым и вторым фототипами кожи - те, у кого светлые или рыжие волосы, светлая кожа и глаза", - объяснила Петрова.

По ее словам, солнцезащитные средства создают на коже слой из фильтров, которые частично отражают и частично поглощают ультрафиолетовые лучи, не позволяя им поражать поверхность тела. При выборе средства также следует учитывать уровень защиты: он обозначается аббревиатурой SPF и числами 15, 20, 30, 50.

"Рекомендуется пользоваться средствами с SPF фактором не менее 30 для города и не менее 50 для активного нахождения под солнцем, например во время пляжного отдыха. При этом стоит понимать, что между SPF 50 и 100 разница меньше 1%: в первом случае блокируется 98% лучей, а во втором - 99%. Но это правило работает только при нанесении крема в должном количестве", - рассказала врач СберЗдоровья.