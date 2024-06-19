19 июня 2024

19 июня 2024 09:22

Врач рассказал, какая пища помогает похудеть в талии и укрепить кости

Продукты с высоким содержанием белка помогают поддерживать прочность костей и мышечную массу на хорошем уровне. Кроме того, белковая диета в сочетании с упражнениями способствует эффективному похудению в области талии. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский врач Майкл Мосли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мосли объяснил, что по достижении тридцатилетнего возраста люди начинают терять около пяти процентов своей мышечной массы каждые десять лет. Такие нежелательные изменения в составе тела приводят к снижению подвижности и выносливости, а также способствуют появлению лишнего жира даже при неизменности общего веса тела.

Согласно исследованиям, для поддержания мышечной массы женщинам нужно употреблять около 45 граммов белка в день, а мужчинам - примерно 55 граммов. Однако все больше ученых приходит к выводу, что такие показатели потребления слишком низки для оптимального здоровья, особенно после 60 лет.

Мосли уточнил, что результаты исследований ученых из Тайваня продемонстрировали существенное улучшение состава тела добровольцев при условии повышения нормы белка до 90 граммов в день. Такая диета не только помогла участникам усилить мышцы и увеличить общую подвижность, но и поспособствовала ускоренному жиросжиганию в области талии.

Врач добавил, что потребление достаточного количества белка напрямую связано с прочностью костей. Этот показатель особенно важен для возрастных людей, которые с годами теряют чувство баланса и рискуют пережить опасные падения.

Хорошими источниками белка выступают яйца, рыба, орехи, мясо и сыры. Также можно употреблять греческий йогурт, бекон, фасоль и чечевицу.


Просмотров: 135

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 6 762
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 5 864
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 9 597
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 9 518
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 8 494
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 5 003
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 5 786
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 6 527
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 5 252
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 7 030
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме