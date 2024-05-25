25 мая 2024

25 мая 2024 09:04

Психолог рассказала, как справиться со страхом родов

Нельзя дать однозначного ответа, откуда у женщины появляется страх родов. Психологи относят его к глобальным экзистенциальным страхам перед неизвестностью. Справиться с этим страхом помогут курсы для будущих родителей, повышение информированности, исключение "токсичного" общения, правильный подход к выбору врача, здоровый образ жизни и совместные роды. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала репродуктивный психолог центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни" Елена Соловьева.

"Чтобы справиться со страхом родов, нужно начать с нормализации своих эмоций. Признайте и осмыслите свои страхи перед будущими родами. Курсы для будущих родителей - хороший шаг навстречу своему страху. Пройдите их вместе с партнером: это поможет не только повысить уровень собственной информированности, но и сблизит вас как пару. Курсы будущих родителей повышают уверенность и помогают сформировать положительный настрой", - рассказала специалист.

Также важно самостоятельно повышать свою информированность - лучше читать статьи о разных вариантах родоразрешения от профессионалов, а также беседовать со специалистами.

"Минимизируйте токсичные коммуникации. Почаще общайтесь с теми, кто ждет появления вашего ребенка как чуда и ограничьте общение с родственницами и подругами, которые любят рассказывать "страшилки", сеют панику и негативно влияют на ваше настроение. Обсуждайте роды с женщинами, у которых о них остались хорошие воспоминания", - отметила психолог.

Также, по ее словам, крайне важно выбирать только того врача, которому вы доверяете. Не менее важно заранее выбрать медицинское учреждение, где пройдут ваши роды, и по возможности познакомиться с врачами.

"Не забывайте про себя. Следите за здоровьем и своим рационом, ведите активный образ жизни. Чаще гуляйте и посещайте занятия для беременных - йогу, фитнес и аквааэробику. И последний совет - рожайте вместе. Присутствие на родах отца ребенка, если он психологически к этому готов, может стать хорошей поддержкой. Сессии с психологом во время беременности также могут помочь", - заключила психолог.


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