30 мая 2024

30 мая 2024 09:10

Врач перечислила основные признаки рака толстой кишки

Три основных признака, которые появляются за годы до диагностики рака кишечника, - это наличие крови в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Об этом изданию Daily Mail рассказала онколог из США Кимми Нг (Kimmie Ng), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, показатели заболеваемости раком желудочно-кишечного тракта в последние десятилетия резко выросли в молодой возрастной группе (до 29 лет). При этом заболевание встречается не только у людей с вредными привычками, но и у тех, кто много занимается спортом, придерживается здорового питания и генетически не склонен к развитию рака.

Доктор отметила, что потенциальными причинами роста заболеваемости могут быть нездоровая пища, загрязнение окружающей среды пластиком и использование антибиотиков. Она также объяснила, что три основных симптома рака кишечника, которые появляются за годы до постановки диагноза, - это наличие крови в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Менее очевидным признаком выступает необъяснимая потеря веса.

Кроме того, в ходе своей научной деятельности онколог обнаружила, что дефицит витамина D может влиять на риск развития рака. Как объяснила врач, высокий уровень этого вещества в крови связан с лучшей выживаемостью людей с раком кишечника, особенно на третьей и четвертой стадиях.


Просмотров: 130

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 6 535
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 5 659
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 9 386
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 9 337
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 8 300
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 4 809
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 5 600
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 6 327
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 5 085
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 6 798
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме