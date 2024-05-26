26 мая 2024

26 мая 2024 18:20

Врач оценила пользу езды на велосипеде

Езда на велосипеде укрепляет организм и даже может продлить молодость. Пользу от передвижения на этом транспорте оценила эксперт лаборатории "Гемотест", невролог, врач Екатерина Демьяновская, передают "Известия", передает Day.Az.

По словам Демьяновской, во время поездки на велосипеде человек чаще и глубже дышит, благодаря чему организм получает больше кислорода. Это укрепляет иммунитет, снижает риск инфекции и способствует выработке коллагена, который замедляет процесс появление морщин. Также дополнительный кислород хорошо влияет на память и мыслительные способности.

Кроме того, катание на велосипеде является хорошей кардиотренировкой. Благодаря таким упражнениям улучшается сердечно-сосудистая система и снижается риск артериальной гипертонии, атеросклероза, инфаркта и инсульта. Велосипед помогает повысить выносливость, сжечь жир и нарастить мышцы. Также велопрогулки положительно влияют на нервную систему и могут поднимать настроение.


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