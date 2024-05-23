Назван внешний признак психопатии у женщин

Американские психологи из Университета Нью-Мексико в Альбукерке обнаружили внешний признак, указывающий на психопатии у женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Психопатические черты - это особый набор личностных характеристик, который включает в себя полное отсутствие сочувствия и раскаяния, что приводит к безразличию или бессердечному отношению к другим. Лица с высоким уровнем психопатических черт склонны демонстрировать поверхностные эмоциональные реакции и испытывают трудности с формированием настоящей эмоциональной привязанности к другим. Они склонны лгать и манипулировать, используя обаяние или обман для достижения своих целей.

Команда изучила видеозаписи интервью с женщинами, осужденными за различные преступления. В исследовании приняли участие 213 заключенных из исправительных учреждений среднего и строгого режима в США. Их возраст варьировался от 21 до 57 лет.

Участницы прошли оценку психопатических черт. Затем ученые применили алгоритм искусственного интеллекта для оценки положения и динамики головы женщин во время беседы.

Результаты показали, что женщины с выраженными психопатическими чертами склонны меньше двигать головой во время интервью по сравнению с женщинами без психопатии. Другими словами, они держали голову в более жестком положении.

По словам ученых, открытие позволяет лучше понять особенности невербального поведения психопатических личностей.