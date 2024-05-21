21 мая 2024

21 мая 2024 09:22

Врач рассказала, как нужно тренироваться в разные дни менструального цикла

Британский семейный врач Джоди Монтлейк рассказала Daily Mail, что во время месячных женщинам лучше избегать изматывающих высокоинтенсивных упражнений. Вместо них лучше отдать предпочтение ходьбе, йоге и пилатесу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Монтлейк объяснила, что во время менструации у женщин могут возникнуть болезненные спазмы в области живота и усталость. Также в этот промежуток времени возможно усиление симптомов депрессии и тревоги. По мнению врача, в период менструации физическая нагрузка не должна быть слишком интенсивной. По ее словам, лучшим решением будет отдать предпочтение йоге, пилатесу, ходьбе и растяжке.

Такие тренировки обеспечат необходимую подвижность, снизят интенсивность болевых ощущений и помогут увеличить расход калорий, не вызывая усталости. Врач также отметила, что лучшее время для высокоинтенсивного кардио и интервальных тренировок, таких как бег, езда на велосипеде и бокс - это фолликулярная фаза. Эта фаза менструального цикла начинается с пятого его дня и проходит в течение 12-14 дней.

На этом этапе организм женщины вырабатывает больше эстрогена и фолликулостимулирующего гормона, чтобы подготовиться к выходу яйцеклетки и утолщению матки в рамках подготовки к возможной беременности. В связи с этим многие женщины ощущают эмоциональный подъем и энергичность, что позволяет им легче справляться с высокими нагрузками.


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