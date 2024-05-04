4 мая 2024

4 мая 2024 13:42

Названо лучшее упражнение с гирей для похудения

Блогер Трейси Рейфкинд назвала лучшее упражнение с гирей для похудения. Об этом сообщает Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсменка рекомендовала выполнять махи гирей. По ее словам, это многосуставное упражнение, которое включает в себя подъем и силовой мах гири. Оно помогает включить в работу ягодичные мышцы, бедра, мышцы спины, а также мышцы кора.
Кроме того, такое упражнение улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает улучшить общую выносливость.

Начинать тренировки рекомендуется с пеших прогулок. Через три месяца необходимо начинать выполнять упражнения с гирей. Сначала стоит ограничиваться двумя подходами по десять повторений дважды в неделю примерно по 15-20 минут.


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