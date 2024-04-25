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25 апреля 2024 09:20

Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения на пресс для женщин старше 40 лет

Фитнес-тренер Анна Маркова назвала лучшие упражнения на пресс для женщин старше 40 лет. Ее слова приводит "Чемпионат", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист предложила разные упражнения для каждой группы мышц. Для проработки верхнего пресса она посоветовала делать просто прямые скручивания и прямые скручивания с поднятыми ногами. Нижний пресс можно улучшить с помощью "ножниц", кругов ногами и скручиваний таза. Проработать косые мышцы живота помогут боковые скручивания и скручивания "локоть к колену".

Кроме того, Маркова рекомендовала делать несколько статичных упражнений. Тренер предложила делать планку на локтях, лежание на спине на валике и вакуум.


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