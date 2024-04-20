20 апреля 2024

20 апреля 2024 09:11

Перечислены продукты, которые могут усиливать акне у некоторых пациентов

В молоке содержатся андрогены, что, в свою очередь, может усилить воспаление и количество высыпаний при акне, об этом "Газете.Ru" рассказал врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Андрей Кузнецов, передает Day.Az.

Акне - это заболевание сальных желез, которое развивается на фоне повышения уровня андрогенов - мужских половых гормонов. Сальные железы начинают производить больше кожного секрета чем нужно, что приводит к размножению бактерий Cutibacterium acnes, воспалению самих желез и, как следствие, к высыпаниям на коже.

"Некоторые исследования выявили связь акне с употреблением большого количества молочных продуктов и сладкого. В молоке содержатся андрогены, что, в свою очередь, может усилить воспаление и количество высыпаний при акне, а мучное и сладкое - продукты с высоким гликемическим индексом - увеличивают выработку инсулина и инсулиноподобного фактора роста, которые могут повышать выработку кожного сала и приводить к развитию воспаления на коже", - объяснил Кузнецов.

По его словам, при лечении акне нет необходимости соблюдать жесткую диету и ограничивать себя в привычной пище, так как продукты могут лишь опосредованно влиять на появление новых высыпаний.

"Диета не должна быть основным принципом в лечении высыпаний, она может стать лишь дополнением к грамотной терапии и только в тех случаях, когда пациент сам отмечает четко выраженную связь с употреблением в пищу этих продуктов", - заметил специалист.


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