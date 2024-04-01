1 апреля 2024

1 апреля 2024 09:03

Перечислены признаки, которые указывают на срочную необходимость в отпуске

На необходимость отдыха могут указывать разные проявления, в том числе частые опоздания и головные боли. Об этом "Газете.Ru" рассказала клинический психолог, доцент кафедры "Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой" факультета "Психология образования" Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Кочетова, передает Day.Az.

"Иногда у человека возникают боли, которые начинаются с приходом на работу. Может болеть голова или живот, а дома его такие симптомы не беспокоят. Одним из признаков переутомления, потребности в отпуске, являются постоянные опоздания. Многие люди отмечают, что не могут справиться со своими опозданиями, хотя и стараются. Но нередко психика таким образом пытается защитить себя от перегрузок", - рассказала Кочетова.

Еще одним маркером необходимого отпуска являются частые простуды или другие заболевания, которые вынуждают человека оставаться дома. Еще один важный признак - постоянная усталость, слабость и желание спать. Это свидетельствует о сильном переутомлении.

"Можно выделить и еще один признак, несвязанный с физическим самочувствием: это сверхурочная работа при отсутствии досуга, социальной жизни. Если вся жизнь человека начинает состоять только из работы - это звоночек для того, чтобы пересмотреть свою нагрузку и выделить время для отдыха", - заключила специалист.


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