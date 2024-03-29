29 марта 2024

29 марта 2024 17:33

Врач рассказал, как справиться с повышенной тревожностью

Чтобы снизить уровень тревожности, нужно научиться иначе воспринимать слова и действия окружающих, заниматься йогой и спортом, и обратиться к психологу. Об этом "Газете.Ru" рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов, передает Day.Az.

"Для снижения тревожности лучше снизить уровень хронического стресса, поэтому важно изменить отношение к ситуациям, которые вызывают переживания. Часто для этого нужна помощь психотерапевта", - рассказал доктор.

По словам врача, тревожность характерна для очень многих людей из-за современного ритма жизни и хронического стресса.

"Нельзя игнорировать состояние постоянной тревоги, когда тело напряжено без причины, сложно расслабиться", - предупредил психиатр.

Доктор добавил, что надо обращать внимание на такие "звоночки" и не игнорировать их.

"С состоянием тревожности лучше справиться на начальном этапе. Иначе могут развиться более серьезные и сложные для лечения последствия", - объяснил Поликарпов.

Врач предупредил, что нужно изменить восприятие любых ситуаций как стрессовых.

"Если человеку сложно изменить отношение к ситуации и перестать воспринимать как стрессовую, то стоит проработать этот вопрос с психологом", - сказал доктор.

Врач подчеркнул, что есть много способов снизить тревожность.

"Полезно заниматься йогой, повышать стрессоустойчивость, заниматься спортом, работать с психологом или с психотерапевтом", - перечислил доктор.

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