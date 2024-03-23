23 марта 2024

23 марта 2024 09:22

Перечислены опасные для женщин последствия недосыпания

Индийский невролог Правин Нафаде из клиники женского здоровья в пригороде Пашан рассказал, что недостаток сна у молодых женщин может стать причиной широкого спектра проблем со здоровьем, включающих бесплодие, инсульт и болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач рассказал, что плохой сон может быть следствием чрезмерного увлечения гаджетами, стресса или неправильного питания. Недостаток сна связан с множеством опасных для здоровья последствий, в числе которых повышение вероятности инсульта. Вероятнее всего, некачественный сон или его малое количество способствует повышению артериального давления. Гипертония является общепризнанным фактором риска инсульта.

При недостатке сна, здоровье мозга также подвергается риску. По словам невролога, у женщин со сбитым режимом ночного отдыха или его низкой продолжительностью повышен риск развития болезни Альцгеймера. Другим тревожным последствием недосыпания может быть снижение женской фертильности. Дело в том, что низкое качество сна способно стать причиной гормонального дисбаланса. Это состояние, в свою очередь, может повлечь за собой нарушение менструальной функции и развитие эндокринного бесплодия.

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