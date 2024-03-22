Найдено вещество — заменитель тренировок

Ученые нашли вещество, которое имитирует физический эффект от тренировок. Открытие может привести к новому лечению атрофии мышц, сердечной недостаточности и нейродегенеративных заболеваний. Как передает Day.Az, об этом сообщает Американское химическое общество (ACS).

Метаболические изменения при физической активности начинаются с активации особых белков ERRS. Они имеют три формы (ERRα, ERRβ и ERRγ), и новое вещество SLU-PP-332 активирует все из них. В экспериментах на мышах это соединение улучшило выносливость животных на беговой дорожке, а также увеличило долю мышечных волокон, отвечающих за этот параметр. Также у них изменилась активность многих генов в сердечной мышце.

Результаты исследования показывают, что вещество может быть полезно при ожирении, сердечной недостаточности и снижении функции почек с возрастом.

Ученые отметили, что белки ERRS играют важную роль при болезни Альцгеймера, однако найденное ими вещество не может проникать в мозг. Существуют другие молекулы, которые способны это делать, но вместо их использования можно просто повысить свою физическую активность. Лекарства для "замены" нагрузки не смогут дать тот же эффект, что и упражнения. Они будут полезны лишь для тех, кто не может тренироваться: больных раком, пожилых, людей с ограниченной мобильностью.