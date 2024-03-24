24 марта 2024

24 марта 2024 13:38

Врач назвала простой способ продлить молодость

Для того чтобы замедлить старение, необходимо выпивать три чашки чая в день, сообщила эндокринолог Зухра Павлова. Простой способ продлить молодость доктор медицинских наук назвала в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, то, что регулярное употребление чая способно замедлить старение, выяснили китайские ученые. В их эксперименте принимали участие 14 тысяч жителей Китая и Великобритании. В ходе исследований у респондентов интересовались тем, какой именно чай они любят и как много его пьют.

"Затем за участниками эксперимента наблюдали два года, фиксируя их физиологические показатели, в том числе биологический возраст", - прокомментировала Павлова.

В результате ученые пришли к выводу, что употребление трех чашек чая в день с шестью-семью граммами заварки способны омолодить организм, продолжила эндокринолог.

По мнению авторов исследования, продлить молодость позволяют содержащиеся в чае активные соединения и вещества, заключила специалист.


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