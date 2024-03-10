10 марта 2024

10 марта 2024 13:09

Опущение века у женщины оказалось признаком рака

Врачи обнаружили у 46-летней жительницы Ишима (Тюменская область) редкую опухоль вилочковой железы. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина обратилась к врачу-офтальмологу с жалобой на опущение века. Ей был рекомендован осмотр невролога, который позволил выявить опухоль вилочковой железы. После двухнедельного лечения женщине удалили опухоль в Тюмени, а также провели курс лучевой терапии.

"При поступлении в стационар пациентке был проведен тест, который показал наличие миастенического синдрома. Также была проведена компьютерная томография, в результате исследования выявили злокачественную опухоль вилочковой железы, на ранней стадии", - рассказал заведующий неврологическим отделением Областной больницы №4 (г. Ишим) Фируз Бахридинов.

Вилочковая железа (тимус) отвечает за выработку иммунных клеток Т-лимфоцитов у детей. Считается, что у взрослых людей этот орган грудной клетки почти не активен, так как большинство клеток тимуса замещаются на жировые.


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