Фитнес-тренер раскрыла одно упражнение для прокачки всего тела

Фитнес-тренер Иванна Идуш раскрыла одно упражнение для прокачки всего тела. Ее слова приводит журнал "Вокруг света", передает Day.Az.

Исходное положение - на четвереньках, плечи находятся над запястьями, а таз над коленями. Спина должна быть ровная, без прогиба в пояснице, живот подтянут, мышцы тазового дна напряжены, ступни поставьте на носочки. Далее оторвите колени от пола и задержитесь в таком положении на десять секунд.

Идуш также предложила усложнить планку, добавив в нее динамику: во время задержки в верхней точке начните поочередно сгибать ноги, стараясь пяткой коснуться ягодиц. "Это упражнение прекрасно прорабатывает все группы мышц в домашних условиях", - отметила она.