21 февраля 2024

21 февраля 2024 10:58

Почему много спать вредно

Известно, что здоровый сон в идеале длится 8 часов. Без него мы чувствуем себя вялыми, память и эмоциональное состояние ухудшаются. Ведь мозгу тоже нужно отдыхать. Увы, пока ученые не придумали для человека аккумулятор, позволяющий заранее накапливать энергию. Мы все еще зависим от биоритмов, поэтому многие страдают нарушениями сна. Очень часто приходится отсыпаться именно в выходные. При этом кажется, что чем дольше сон - тем лучше. Однако исследования говорят обратное. Рассказываем почему.

Как и в случае с питанием, во всем нужна мера. При избыточном сне, равно как и недосыпании, нарушаются фазы сна, которые влияют на самочувствие и спутывают сознание. Дело в том, что во время медленной фазы восстанавливаются физические ресурсы организма, а быстрый сон нормализует работу нашего мозга, иными словами "сортирует файлы" и "очищает кэш". Из-за сбоев в режиме сна могут даже появляются странные состояния, о некоторых из которых мы писали в материале про осознанные сновидения. Но есть и другая причина.

Медики подтверждают, что сон более 8 часов увеличивает риск сердечных заболеваний, в частности инфаркта и инсульта. Это связано с тем, что при длительном сне кровоток замедляется, из-за чего возрастает вероятность тромбозов и закупорки сосудов. Еще в 2016-м в журнале Scientific Reports китайско-канадская группа ученых опубликовала исследование, в котором пришла к выводу, что дневная сонливость и привычка поспать подольше вызвана гиперсомнией (чрезмерной потребностью во сне), являющейся признаком нарушения обмена веществ, болезней сердца и диабета.

Отсюда, кстати, странные и вызывающие беспокойство состояния вроде апноэ (приостановки дыхания во сне), синдрома беспокойных ног (жжение и покалывание в конечностях), бруксизм (скрежетание зубами), гормональные сбои и нарколепсия.

Единственный миф, в который до сих пор верят многие, это что недосып в будни можно компенсировать на выходных. К сожалению, у нас нет возможности "заряжать батарейку". И исследования в журнале Current Biology 2019 года показали, что люди, которые действовали по этой схеме, показывали не только худшие показатели при выполнении заданий, но и набирали лишний вес.

Стоит ли беспокоиться, если хочется спать дольше обычного? Безусловно, ведь именно врач может объективно оценить состояние здоровья. Однако паниковать все-таки не следует.  Ученые из Эдинбургского университета и Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене выяснили, что любовь к долгому сну может быть вызвана ген ABCC9, который передается по наследству. Для этого исследователи опросили участников эксперимента сказать, как долго они спят в выходные, затем взяли у них анализ ДНК. В итоге ген был обнаружен у всех, кто спал в среднем более 3 часов от нормы. Причем угрозы здоровью это им не несет. Для чего эта функция нужна с точки зрения эволюции - пока остается загадкой.

peopletalk


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