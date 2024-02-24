Гинеколог рассказала, каким должно быть питание в менопаузу

Питание в период менопаузы играет важную роль в поддержании здоровья, красоты и благополучии женщины. О том, каким оно должно быть и от каких продуктов стоит отказаться, "Газете.Ru" рассказала врач - акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Виктория Фисюк, передает Day.Az.

Она отметила, что питание должно быть сбалансированным. Важно относиться к нему более ответственно, не забывать об основных приемах пищи (не менее трех раз в день), если нет каких-либо других рекомендаций от врача-эндокринолога, так как при некоторых эндокринных заболеваниях рекомендуется более частый прием пищи.

По ее словам, своевременный прием пищи очень важен, так как это позволяет регулировать углеводный обмен, контролировать уровень сахара в крови и тем самым помогает исключать переедание и неконтролируемый набор веса.

"Нужно знать, что в период менопаузы наступает риск развития остеопороза, это снижение костной плотности костей. Следовательно, необходимо обратить внимание на продукты с повышенным содержанием кальция и витамина Д. Для сохранения мышечной массы и поддержания обмена веществ необходимо увеличить потребления белка. Обязательно сбалансировать потребление - белков, жиров, углеводов. Это дает возможность не только скорректировать массу тела, но и улучшить внешний вид", - рассказала Фисюк.

Чтобы не чувствовать ложного ощущения голода, врач рекомендовала в каждый прием пищи добавлять овощи и зелень.

"Употребление фруктов также обязательно, однако следует помнить, что в них содержится много углеводов. Поэтому их лучше есть в качестве перекусов и в небольшом количестве. А вот от конфет, печенья и хлебобулочных изделий, особенно из белой муки, следует отказаться совсем", - отметила гинеколог.

Также она посоветовала ограничить потребление соли, как в прямом виде, так и исключением из рациона питания колбасных изделий и других соленых и копченых продуктов.

"Очень важно пить от 1,5-2,5 л чистой воды, это помогает бороться с ложными приступами голода. Кроме того, вода дает гидратацию для вашего организма и тем самым также улучшается внешний вид кожных покровов и запускается правильная цикличная работа организма, улучшается работа кишечника и мочеполовой системы", - добавила специалист.

По ее словам, правильное питание важно сочетать с физической нагрузкой, например, плаванием или йогой.

"При правильном питании улучшается работа всего костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата. Это происходит за счет снижения жировой прослойки и увеличения мышечной массы, эластичности и гибкости связочного аппарата. В период менопаузы можно выглядеть очень красиво и молодо. И порой возраст в этом не играет никакой роли", - резюмировала специалист.