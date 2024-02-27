27 февраля 2024

27 февраля 2024 09:17

Названы опасные последствия стресса во время планирования беременности

Исследователи из клиники "Бригем энд уименс" (второй по величине учебной больницы при Гарвардской медицинской школе) обнаружили, что стресс в ходе планирования беременности, особенно во время прохождения лечения бесплодия, может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему будущих матерей. Результаты опубликованы в журнале Journal of the Endocrine Society (JES), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании использовались данные 400 женщин, обратившихся за медицинской помощью в связи с бесплодием в Центр фертильности Массачусетской больницы общего профиля в США. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья женщин и попросили их самооценить уровни испытываемого стресса. После того, как участницы успешно забеременели, данные о их психическом и физическом здоровье были обновлены.

Оказалось, что высокий уровень стресса до зачатия был связан с ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы женщин во время беременности. В частности, у беременных женщин, сообщивших о сильном эмоциональном напряжении, чаще повышался уровень сахара в крови.

Ученые отметили, что при гипергликемии страдают кровеносные сосуды. Они становятся менее гибкими, уменьшается их проницаемость, что приводит к неспособности полноценно выполнять функцию питания тканей и органов (в частности, сердечной мышцы). Такая патология может стать причиной артеросклероза, гипертонии и последующего инфаркта или инсульта.


Просмотров: 102

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 5 534
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 4 681
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 8 502
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 8 501
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 7 493
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 3 897
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 4 806
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 5 465
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 4 322
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 5 800
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме