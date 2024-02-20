Фитнес-тренер назвала лучшую утреннюю тренировку для долголетия

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю тренировку для долголетия. Ее слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ротач рекомендовала начать с бега на месте. Далее нужно делать круговые движения в плечевых суставах. После этого - наклоны вправо, влево и вперед. Далее необходимо встать ровно, поставив ноги на ширине плеч, поднять правую руку, согнуть ее в локте и постараться коснуться левой лопатки.

Следующим упражнением станут повороты в стороны. После этого нужно подтягивать колени к груди. Закончить тренировку рекомендуется скручиваниями, приседаниями и отжиманиями.