Почему у здоровых людей возникают отеки — и как быстро привести себя в порядок

Отеки - это распространенное состояние, которое может возникнуть по разным причинам, включая лишний вес, сидячий образ жизни или проблемы с кровообращением. Они могут вызывать дискомфорт, затруднения при движении и даже оказаться признаком серьезных заболеваний. Однако с помощью нескольких простых стратегий и подсказок эксперта ты сможешь понять, по какой причине отеки появляются даже в том случае, если ты ничем не болеешь, и что делать, чтобы от них избавиться.
С проблемой отеков сталкивались практически все. Они не только доставляют дискомфорт, но и негативно сказываются на внешности - грустно видеть в зеркале припухшее лицо и сузившиеся глаза. Скопление жидкости в организме - сигнал, что что-то не в порядке. Что делать, рассказывает эксперт по физической реабилитации.
Отеки: почему в организме задерживается жидкость
Причины появления отеков могут быть разными. Часто их вызывают заболевания, например, аутоиммунного характера. Сахарный диабет как первого, так и второго типа, способен провоцировать отеки из-за нарушений углеводного обмена. Но есть несколько факторов скопления жидкости в организме, не связанных с болезнями. О них и поговорим.
Хронический стресс
Постоянное нахождение в стрессовом, нервном состоянии, с симптомами бессонницы, способно вызвать отеки из-за комбинированного действия гормонов окситоцина и вазопрессина. Эти биологически активные вещества вырабатываются при сложном "каскаде", когда в крови активны кортизол, альдостерон, адреноглюкокортикоидный гормон и норадреналин.
То есть, когда человек находится в фазе хронического стресса, который запускает выработку специфических гормонов, он отекает, так уж устроено тело. В данном случае, чтобы уменьшить отечность, нужно качественно отдохнуть и перезагрузиться.
Зашлакованность
Учение о шлаках, как о неких "засоряющих" организм миазмах, которые нужно изгонять из тела агрессивными способами, было очень популярно в 80-х и 90-х годах прошлого века, потом его разоблачили. Однако стоит взглянуть на это явление немного под другим углом: причина зашлакованности - частое употребление продуктов, которые нас отравляют. Это алкоголь, фастфуд и жареная пища в больших объемах в постоянном рационе. Поступившее большое количество токсинов будет растворяться в теле посредством запасания воды. Этот механизм самозащиты организма от отравления можно ясно представить на бытовом примере.
Представь простую ситуацию: в гостях тебе предлагают чай и спрашивают, сколько насыпать сахара, а мы говорим, что три ложки. Но у хозяйки ложки чуть больше привычных. И когда ты размешала чай, то он оказался очень-очень сладким. Что делать, чтобы исправить ситуацию? Долить кипятка.
Организм делает то же самое. Когда в него регулярно поступает очень много вредных веществ, то, чтобы не наступило отравление, он прячет это все в жировое депо и немного растворяет водой. Отсюда и отеки. Таким образом срабатывает защитная реакция, позволяющая справиться с опасной ситуацией - и постепенно, с минимальным риском, вывести шлаки. Hо пока этого не произошло, человек ходит отекший.
Поэтому важно следить за своей пищей, полезными и вредными привычками, чтобы не наблюдать все большее скопление жидкости в тканях.
Как избавиться от отеков быстро
Разгон лимфы - действенная процедура, полезная и в качестве профилактики, и для решения уже проявившейся проблемы. Это процесс стимуляции естественного движения лимфы в организме с помощью специальных методов и техник. Лимфа - прозрачная жидкость, которая циркулирует в нашем организме и играет важную роль в поддержании здоровья иммунной системы.
Разгон лимфы имеет несколько полезных эффектов:
Улучшение иммунной функции: Лимфа содержит белые кровяные клетки, которые играют ключевую роль в защите организма от инфекций и болезней. Разгон лимфы помогает активировать работу этих клеток и улучшает функционирование иммунной системы. Это особенно важно в условиях повышенной нагрузки на организм или при ослабленной иммунной системе.
Очищение организма: Лимфатическая система является важной частью системы выведения токсинов из организма. При разгоне лимфы усиливается кровоснабжение и лимфодренаж, что способствует эффективному удалению отходов и токсинов из тканей и клеток. Это помогает снизить риск развития различных заболеваний, а также способствует обновлению и восстановлению тканей.
Снятие отеков: Лимфатическая система ответственна за вывод излишков жидкости и отходов из тканей организма. При нарушении этого процесса может возникать отек - накопление жидкости, вызывающее отечность и дискомфорт. Разгон лимфы помогает активизировать лимфодренаж и улучшает отток жидкости, что способствует снятию отеков и уменьшению застоев.
Улучшение состояния кожи: Разгон лимфы стимулирует кровообращение и обменные процессы в тканях, в том числе коже. Это способствует повышению питательности и кислородного обеспечения кожи, улучшает ее цвет и текстуру, способствует ускоренному заживлению ран и уменьшению покраснений.
Разгон лимфы может быть осуществлен различными способами, включая массаж, физические упражнения, гидротерапию и применение специальных аппаратов. Однако перед началом таких процедур рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом, чтобы они могли порекомендовать наиболее подходящий метод и дать рекомендации по его применению.
Что нужно знать перед началом практик по разгону лимфы
Если ты намерена применять практики, которые стимулируют движение лимфы и улучшают ее циркуляцию, избавляя от отеков, то важно правильно подойти к распределению нагрузки во время выполнения упражнений. Первое занятие должно быть с минимальным воздействием, а в остальные медленно увеличивай нагрузку, переходя к мануальным или аппаратным методам. Например, вначале используй вибрационную платформу не более 3-5 минут, а затем постепенно увеличивай фазу воздействия во временном интервале.
Если не соблюдать этот принцип, то можно столкнуться с таким неприятным фактором как интоксикация. Все те токсины, которые скапливаются в жировом депо и в толстом кишечнике, под воздействием упражнений начинают сразу проникать в кровеносное русло, и оно постепенно отравляется. Из-за этого возникает ощущение "похмельного синдрома": может болеть и кружиться голова, появиться временное помутнение или тошнота. Поэтому если ты испытываете потребность в лимфатических техниках мануального или аппаратного характера, наращивай интенсивность и продолжительность плавно, не перестарайся.
Заключение
Итак, мы назвали две наиболее распространенные причины отеков, не связанные с заболеваниями. Разобраться с проблемой вполне реально, если наладить свой график, отрегулировать питание и сон, избегать стрессов. А также грамотно подходить к тренировкам и освоить методики, помогающие телу справляться с застоем жидкости и не накапливать лимфу в тканях.