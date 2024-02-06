Тренер назвала лучшее упражнение на мышцы груди для девушек

Упражнениям для грудных мыщц девушки нередко уделяют гораздо меньше внимания, чем тренировке живота или ног, однако пренебрегать ими не стоит, ведь они формируют мышечный каркас, от которого зависят гармоничные очертания верхней части тела. И первое и главное из таких упражнений - отжимания. Простой, но действенный вариант отжиманий, которым очень легко выполнять дома, рекомендует фитнес-тренер FitStars Иванна Идуш, передает Day.Az со ссылкой на Вокруг света.

Очень важно соблюдать правильную технику выполнения упражнения. Я рекомендую начинать с упрощенного варианта отжиманий, стоя на коленях. Если коленям не комфортно, подкладывайте под них что-то мягкое - подушку, кофту - или сворачивайте коврик в несколько слоев.

Техника выполнения