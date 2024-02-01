Названы лучшие упражнения для разгрузки после тяжелого дня

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для разгрузки после тяжелого дня. Ее слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ротач заявила, что 15-минутные тренировки приносят больше пользе, чем отсутствие физической активности. Она посоветовала делать планку, наклоны в стороны и скручивания с касанием ног. Для последнего упражнения нужно лечь на пол, согнув ноги в коленях, затем оторвать от пола лопатки и правую ногу и коснуться левой рукой носка правой ноги. Повторить на другую сторону.

Эксперт рекомендовала не тренироваться слишком интенсивно перед сном. По ее словам, высокая активность вечером может привести к трудностям с засыпанием, из-за повышения гормона стресса, который блокирует выработку мелатонина.